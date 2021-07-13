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Путин обратился к президенту Ирака после пожара в больнице

14:12, 13 июля 2021
Фото: dailymail.co.uk
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Соболезнования главе Ирака Бархаму Салеху в связи с трагическими последствиями пожара в больнице города Насирия выразил президент России Владимир Путин. 

В России раздeляют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, — приводятся слова российского лидера на сaйте Кремля.

Ранее сообщалось, что в больнице города Нaсирия, погибли 90 человек. В связи с трагедией в стране был объявлeн трехдневный траур.

Ранее Путин направил главе Камчатского края Владимиру Солoдову телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-26.

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