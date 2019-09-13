Президент России Владимир Путин проведёт встречу с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Мероприятие пройдёт 18 сентября, передаёт
Наш президент, как и китайский лидер, всегда принимает высокопоставленных представителей соответствующих, которые посещают или Пекин, или Москву, — подчеркнул политик.
Как ранее писал News.ru, Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пригласил главу правительства в Москву на празднование 75-летия Победы.