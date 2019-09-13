https://static.news.ru/photo/34bd65a0-d637-11e9-8446-fa163e074e61_660.jpg Ли Кэцян Фото: Wang Ye/Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Мероприятие пройдёт 18 сентября, передаёт РИА Новости . Кроме того, 25 сентября российский лидер примет у себя председателя Постоянного комитета собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

Наш президент, как и китайский лидер, всегда принимает высокопоставленных представителей соответствующих, которые посещают или Пекин, или Москву, — подчеркнул политик.

Как ранее писал News.ru, Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пригласил главу правительства в Москву на празднование 75-летия Победы.