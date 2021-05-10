Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации ДОН

https://static.news.ru/photo/c10dc668-b21c-11eb-97c2-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Соответствующее уведомление опубликовано в думской электронной базе.

Зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы, — уточняется в законопроекте.

Документ был направлен в базу в 08:28 по московскому времени.

Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету 2021 года. Если Вашингтон к этому времени не уведомит Москву о готовности возобновить участие в договоре, РФ направит депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о выходе из соглашения. С этого момента начнётся отсчёт полугодового срока, предшествующего официальному и окончательному выходу России из соглашения.

Ранее президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел страны Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).