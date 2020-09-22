Путин сравнил цифровые технологии с оружием

https://static.news.ru/photo/001bf2f0-fcf4-11ea-83c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в своём выступлении на Генассамблее ООН заявил, что цифровые технологии могут оказаться в руках радикально настроенных людей. В этом он сравнил их с обычным оружием.

В связи с этим кибербезопасность и вопросы применения передовых технологий заслуживают большого внимания.

Как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски, — подчеркнул политик.

В видеообращении Путин также заявил, что устав Организации Объединённых Наций сохраняет статус главного источника международного права. По его словам, ООН достойно справляется со своей миссией — беречь мир и помогать в преодолении локальных кризисов. Политик отметил, что организация должна модернизироваться, не костенеть и подстраиваться под меняющийся мир. Представитель Москвы подчеркнул, что в Совбезе ООН необходимо сохранить право вето.

В этом году заседание Генассамблеи проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк. На выступление каждой страны отведено по 15 минут, писал NEWS.ru.