Путин: РФ выступает против радикальных методов в борьбе за права

https://static.news.ru/photo/24e627c8-ae38-11ea-8d73-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда борьба за законные права превращается в разгулы и погромы, в этом ничего хорошего нет. Такие ситуации ни в России, ни в бывшем Советском Союзе никогда не поддерживали. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, затрагивая тему протестов в США из-за убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда.

Вещи, связанные с отношениями между белым населением и афроамериканцами, это известная проблема, давняя проблема Соединённых Штатов. Мы всегда, кстати, ещё в Советском Союзе и в современной России, с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права, — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

В качестве примера он привёл Мартина Лютера Кинга и Анджелу Дэвис, чьи портреты в СССР висели на каждом шагу.

Когда это приобретает — даже на фоне совершённых преступлений — элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится. Если борьба за естественные права, за законные права приобретает характер разгула и погромов, то я здесь ничего хорошего для государства не вижу; этого мы никогда не поддерживали, — подчеркнул российский лидер.

Волна протестов пронеслась по американским городам после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейского. После этого его обвинили в убийстве, а троих его коллег — в пособничестве убийству.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин отметил, что многие за рубежом понимают, что без сильной и процветающей России мир был бы хуже и опаснее.