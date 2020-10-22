Путин о своей роли в истории: «Я просто работаю изо дня в день»

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Президент РФ Владимир Путин не считает себя мировым лидером и не думает, что чем-то отличается от руководителей других государств. Об этом он заявил 22 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимиру Путину задали вопрос, как он видит свою роль в истории и своё наследие в качестве мирового лидера.

Я в этом смысле прагматик. Стараюсь работать не на свой имидж мирового лидера, которым я себя, честно говоря, и не считаю. Не считаю, что я чем-то отличаюсь от своих коллег — руководителей других государств, — цитирует РИА Новости главу государства.

Он подчеркнул, что работает ради укрепления России и в этом — его главная цель и смысл жизни.

Кроме того Путин заявил, что никогда не думал о своей роли в истории.

Пускай об этом думают те люди, для которых это интересно. Я ни одной книжки про себя не прочитал. Я просто работаю, изо дня в день решая текущие задачи и обращая свой взор в будущее, чтобы эти текущие задачи не мешали достижению стратегических целей, — сказал президент.

Ранее Владимир Путин сообщил, что пока рано обсуждать, будет ли он пытаться остаться на посту главы государства после 2024 года. Пока же, добавил он, нужно напряжённо работать. При этом российский лидер добавил, что его президентство когда-нибудь закончится, писал NEWS.ru.