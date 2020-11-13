Путин рассказал о позиции России по стратегической безопасности

https://static.news.ru/photo/a8ecd1c0-2674-11eb-9e91-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском саммите, заявил, что РФ открыта к диалогу со всеми странами по вопросам стратегической безопасности.

Открыты к серьёзному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами, — цитирует РИА Новости Путина.

Также он подчеркнул, что Россия выступает за сотрудничество и укрепление стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Особенно, по его словам, это касается военно-политической отрасли, где угрозы существенно возросли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Российский лидер также напомнил, что РФ для стабилизации ситуации и недопущения «нового витка гонки вооружений» в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон следует чёткому плану в вопросе выхода из договорённостей в сфере стратегической безопасности, при этом пытаясь возложить ответственность на других. В качестве примера она напомнила о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора по открытому небу (ДОН), а также о разрыве ядерной сделки с Ираном.