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Президент России Владимир Путин заявил, что в конце октября проведёт заседание Госсовета, которое будет посвящено здравоохранению.

Мы продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета, — сказал российский лидер на совещании, посвящённом модернизации первичного звена здравоохранения.

Он напомнил, что правительство должно к 1 октября подготовить предложения по модернизации первичного звена здравоохранения, так как эта тема актуальна для всех россиян.

Ранее Путин подчеркнул, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы.

В свою очередь глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила закрепить правительственным актом долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медиков на уровне не менее 55%.

По её словам, до 30 ноября регионы должны завершить анализ уровня зарплат медработников, а Минтруд и Минздрав к этому времени разработают проект изменений в Трудовой кодекс, предоставляющий полномочия правительству по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда, писал News.ru.