Путин призвал прекратить военные действия в Карабахе

https://static.news.ru/photo/949210ac-3a41-11ea-8c8d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сторонам следует прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это необходимо для обмена телами погибших и пленными.

Такое заявление он сделал после телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными, — говорится на сайте Кремля.

Политик также пригласил министров иностранных дел двух стран встретиться в Москве 9 октября для консультаций по этим вопросам. Посредником будет выступать глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в Закавказье. Мишустин также отметил важность скорейшего прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.