Путин предложил назначить Москалькову омбудсменом РФ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент РФ Владимир Путин внёс кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России В. В. Путин <...> внёс кандидатуру Москальковой Татьяны Николаевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Москалькова занимала пост омбудсмена с 22 апреля 2016 года. Её кандидатуру поддержали 323 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что фракция «Справедливая Россия» в Госдуме намерена вновь выдвинуть кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.