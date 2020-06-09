Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком

https://static.news.ru/photo/73583c12-0509-11ea-a602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием его финансового учреждения лучшим мировым банком. В ходе рабочей встречи Греф сообщил Путину, что Сбербанк в этом году назвали лучшим «с точки зрения создания акционерной стоимости».

Я поздравляю вас, всех сотрудников Сбербанка России с этим результатом. Это объективная оценка того, что вами сделано, — цитирует «Интерфакс» Путина.

Президент также отметил, что основным финансовым учреждениям России, в том числе Сбербанку, приходится непросто «при решении задач сегодняшнего дня», но «при поддержке финансовых властей» они работают «эффективно и ритмично».

Как писал NEWS.ru, Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают правительство РФ, Банк России и Всемирный банк. По словам Германа Грефа, снижение российского ВВП составит 4,2–4,5%. Ситуация, на его взгляд, выглядит лучше, чем ожидалось. Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП России в текущем году упадёт на 6%. Виной тому ограничительные меры из-за пандемии коронавируса и падение цен на нефть.