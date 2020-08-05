Путин отправил в отставку трёх генералов СК РФ

https://static.news.ru/photo/83b9e3da-d740-11ea-8d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре руководителя управления Следственного комитета (три генерала и один полковник) отправлены в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Руководитель Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, руководитель следственного управления СК по Иркутской области генерал-майор юстиции Андрей Бунев, руководитель управления СК по Краснодарскому краю генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко, а также руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковник Риф Гайфутдинов написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию, сообщил РБК.

Вазюлин работал в следственных органах с 1999 года. До 2011 года он работал в Орловской области. Через 4 года ему удалось перейти в межрегиональное следственное управление на транспорте на должность заместителя руководителя, а в 2018 году возглавить его.

Бунев трудился в прокуратуре с 1988 года. С 2011 по 2013 год возглавлял управление СК по Кемеровской области. После этого перешёл в Управление СК по Иркутской области.

Бугаенко был трудоустроен в прокуратуре региона работал с 1996 года.

Гайфутдинов ранее был руководителем управделами подразделения управления обеспечения деятельности Следственного комитета. В 2018 году он стал руководителем этого учреждения.

Как писал NEWS.ru, Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел России — начальника следственного департамента МВД Александра Романова. Отставка случилась на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых против высокопоставленных сотрудников следственного департамента.