Пушков оценил визит Зеленского к королевской семье Британии

Всё-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне, — говорится в сообщении Пушкова в Telegram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский предложил герцогу Кембриджскому принцу Уильяму и герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон посетить республику. Во время аудиенции у королевских особ принц Уильям отметил важность визита украинского лидера в Великобританию.