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Пушков оценил визит Зеленского к королевской семье Британии

04:28, 08 октября 2020 34
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский запечатлён с членами британской королевской семьи.

Украинский лидер с супругой Еленой стал гостем герцога и герцогини Кембриджских в Букингемском дворце. Снимки с этой встречи появились в Сети.

Всё-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне, — говорится в сообщении Пушкова в Telegram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский предложил герцогу Кембриджскому принцу Уильяму и герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон посетить республику. Во время аудиенции у королевских особ принц Уильям отметил важность визита украинского лидера в Великобританию.

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