Пушков оценил визит Зеленского к королевской семье Британии

https://static.news.ru/photo/24742bfe-fa01-11ea-88d8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский запечатлён с членами британской королевской семьи.

Украинский лидер с супругой Еленой стал гостем герцога и герцогини Кембриджских в Букингемском дворце. Снимки с этой встречи появились в Сети.

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 7, 2020

Всё-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне, — говорится в сообщении Пушкова в Telegram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский предложил герцогу Кембриджскому принцу Уильяму и герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон посетить республику. Во время аудиенции у королевских особ принц Уильям отметил важность визита украинского лидера в Великобританию.