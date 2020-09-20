Пушков назвал требования США по Ирану покушением на права Совбеза ООН

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Российский сенатор Алексей Пушков подверг жёсткой критике позицию Соединённых Штатов по Ирану и объяснил влияние требований Вашингтона на Организацию Объединённых Наций.

Как считает Пушков, попытка навязать антииранские санкции Совбезу ООН является вызовом всему международному сообществу.

США пытаются навязать ООН возобновление санкций Совбеза против Ирана односторонними действиями. Это прямое покушение на полномочия Совбеза, Устав и роль ООН и международное право, — написал сенатор в своём микроблоге.

Также он отметил, что генсек международной организации отказался пойти на поводу у США, потому что это означало бы признание диктата Соединённых Штатов в отношении ООН.

В августе Трамп объявил, что Вашингтон начинает работу над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Тегерана. При этом он заявил, что для этого Штаты могут попытаться применить механизмы разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Как писал NEWS.ru ранее, Германия, Великобритания и Франция отвергают попытку Соединённых Штатов вернуть санкции ООН против Тегерана и стремятся к сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трёх стран.