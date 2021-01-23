Уличный протест: самые яркие фото из центра событий в Москве 23 января

Накануне, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный прилетел из Берлина в Москву рейсом авиакомпании «Победа». Изначально сообщалось, что самолёт приземлится во Внуково, однако в итоге он сел в аэропорту Шереметьево.

Сторонники оппозиционера собрались для встречи с оппозиционером во Внуково. К зданию транспортного узла были стянуты автозаки и силы различных силовых ведомств — полиции, Росгвардии и СК. Впоследствии зал прилёта международных...