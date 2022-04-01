Признанной в России экстремисткой компании Meta грозит ещё 4 млн штрафа

Фото: unsplash.com

Южная Осетия не поднимала вопрос о вхождении в состав России раньше из-за тяжёлой геополитической обстановки в мире, считает политолог Наталья Елисеева. Она отметила, что сейчас, когда Москва набирает политическую силу на мировой арене, развитие такого сценария оказалось возможным, передаёт «ПолитЭксперт».

Обсуждать вступление в состав России было невозможно в связи с тяжелой внешнеполитической обстановкой в мире. Сначала произошло обострение ситуации на Украине, подняли вопрос о принятии Крыма, потом был мировой экономический...