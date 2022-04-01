Признанной в России экстремисткой компании Meta грозит ещё 4 млн штрафа

Компании Meta Platforms (деятельность запрещена в России) снова грозит штраф на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение мирового судебного участка № 422 Таганского района Москвы, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении. Судебное заседание назначено на 26 апреля.
В суд поступил протокол в отношении Meta Platforms, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса информации, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ). Максимальное наказание по этой статье — штраф до 4 млн рублей, — сказали в суде.