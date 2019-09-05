https://static.news.ru/photo/8ecd74fe-cfc5-11e9-92f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прочитал четверостишье из произведения Тютчева, говоря об отношениях с Россией.

Это произошло на пленарной сессии Восточного экономического форума. По словам политика, он посетил ВЭФ с целью поговорить о том, какими будут отношения России и Японии в будущем. В какой-то момент он предложил собравшимся послушать известное четверостишье Федора Тютчева.

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить, — продекламировал он стихи поэта.

После этого он отметил, что в четверостишье можно заменить слово «Россия» на слово «Япония», так как его стране также можно «только верить». Япония, по словам Абэ, всегда первая сталкивается с проблемами и находит решения кризисных ситуаций, передадаёт «РЕН ТВ» .

Страна, которой вы можете доверять. Дав обещание однажды, Япония неукоснительно исполняет его из поколения в поколение, — заявил японский премьер.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио.