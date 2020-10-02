Познер назвал Навального политическим оппортунистом

https://static.news.ru/photo/b5d11426-04b1-11eb-add8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий Владимир Познер считает, что все заявления оппозиционера Алексея Навального ориентированы только на то, чтобы получить определённый политический вес.

Познер подчеркнул, что интервью блогера немецкому изданию Spiegel не изменило его мнения о Навальном, которого он всегда считал политическим оппортунистом, пишет Lenta.Ru.

Навальный выжимает из создавшейся ситуации всё, что может. <...> Как считал его политическим оппортунистом, так и считаю, — сказал журналист.

Он назвал странными обвинения Навального в адрес омских врачей, которые якобы рассчитывали на смерть оппозиционера.

Странно, правда, что он делает такие заявления. Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно, — отметил Познер.

1 октября в немецком издании Spiegel вышло первое интервью с Алексеем Навальным после его отравления. В нём он сделал ряд заявлений, вызвавших острый резонанс, в том числе возложил вину на случившееся на руководство России и Владимира Путина и обвинил врачей больницы в Омске, что они рассчитывали добиться его смерти. Также он заявлял, что не боится вернуться в России по окончании курса лечения.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести открытое расследование произошедшего.