Фото: Daniel Schäfer/ZB/Global Look Press

Посольство США в Дании назвало ошибкой утверждение об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау американцами. В дипмиссии уточнили, что ошибка была допущена непреднамеренно и опубликовали новый пост.

Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобождён советскими войсками, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что освобождение Освенцима солдатам США приписал немецкий журнал Der Spiegel. Он также разместил подобное сообщение в одной из социальных сетей. Данный пост сразу заметили немецкоязычные пользователи Интернета. После этого журнал извинился «за чрезвычайно неловкую ошибку», добавив, что считает критику в свой адрес «справедливым наказанием».

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