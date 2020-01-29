https://static.news.ru/photo/70bb21cc-4280-11ea-9fc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Schäfer/ZB/Global Look Press

Посольство США в Дании назвало ошибкой утверждение об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау американцами. В дипмиссии уточнили, что ошибка была допущена непреднамеренно и опубликовали новый пост.

Yesterday, we inadvertently wrote that US troops liberated Auschwitz-Birkenau. It was of course liberated by Soviet troops. We acknowledge the important contributions of all Allied Forces during WWII and remember the 6 million Jews who perished during the Holocaust. — U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) January 28, 2020

Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобождён советскими войсками, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что освобождение Освенцима солдатам США приписал немецкий журнал Der Spiegel. Он также разместил подобное сообщение в одной из социальных сетей. Данный пост сразу заметили немецкоязычные пользователи Интернета. После этого журнал извинился «за чрезвычайно неловкую ошибку», добавив, что считает критику в свой адрес «справедливым наказанием».