https://static.news.ru/photo/d6902706-6d7b-11ea-aa7e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Так он ответил на слова правозащитника, что в Москве ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупку богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых якобы может не хватить простым гражданам.

Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать, — отметил Антонов в сообщении, размещённом на странице посольства в Facebook.

Дипломат также заявил о важности объединения усилий всего международного сообщества в борьбе с коронавирусом. Он добавил, что Россия уже оказала реальную помощь Италии, поскольку сейчас самое главное — спасение человеческих жизней.

По словам посла, HRW следовало бы откликнуться на призыв российских дипломатов и обратить внимание на проблему оказания медицинских услуг россиянам, которые находятся в американских тюрьмах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжёлых заболеваний. Аппарат, в том числе должен помочь в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом. Ингалятор отличается от подобных изделий тем, что аэрозоль подаётся только непосредственно перед вдохом пациента. Это способствует тому, что лекарство не оседает в дыхательных путях.