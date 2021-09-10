Стала известна причина вызова посла США в российский МИД
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
19:27, 10 сентября 2021
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Посол США в России Джон Салливан сегодня был вызван в российское Министерство иностранных дел. Его вызвали по вопросу взаимоотношений двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте американского посольства.
Как отметил пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц, Салливан встречался с заместителем главы внешнеполитического ведомства России Сергеем Рябковым. Обсуждались вопросы касательно стремления президента США Джо Байдена выстраивать стабильные отношения с Россией.
В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов в поддержку стремления президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией, — отметил спикер.
Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Салливан был вызван в российский МИД. Российское дипломатическое ведомство о целях вызова американского дипломата не сообщало. По данным СМИ, американский посол через некоторое время сел в посольский автомобиль и вернулся в дипломатическое представительство Соединённых Штатов.