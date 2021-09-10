Стала известна причина вызова посла США в российский МИД

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Посла от США в России Джона Салливана вызвали в МИД РФ. На текущий момент он уже прибыл в здание на Смоленской площади, сообщает ТАСС.

Изначально причина его визита во внешнеполитическое ведомство РФ не называлась, однако выяснилось, что Салливана вызвали из-за отказа в аккредитации российским журналистам на мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке. Салливан через некоторое...