Посол РФ назвал санкции США против МФТИ «курсом на разрушение»

Вашингтонская администрация продолжает следовать деструктивному курсу по разрушению связей с Москвой в областях, не имеющих отношения к политике. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя санкции, введённые Штатами в отношении Московского физико-технического института. Позиция дипломата приводится в аккаунте российской дипмиссии в Facebook.

Администрация продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Заявления о том, что МФТИ является «конечным военным пользователем», не выдерживают критики, — заявил Антонов.

Дипломат признал, что МФТИ действительно готовит технических специалистов, в том числе для предприятий ВПК. Но каким образом данный факт может угрожать национальной безопасности США, «можно только догадываться».

Антонов подчеркнул, что при введении рестрикций «никаких фактов, как обычно, представлено не было».

Каждые новые рестрикции — упущенная возможность для нормализации двусторонних связей, — сказал дипломат.

В среду, 24 ноября, стало известно, что Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против Московского физико-технического института. Своё решение ведомство объяснило тем, что вуз «производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя». Теперь МФТИ подпадает под «презумпцию отказа» при рассмотрении заявок на экспортные лицензии.