https://static.news.ru/photo/6a97a072-4fd2-11ea-b610-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявления о том, что Соединённые Штаты Америки отказываются от сотрудничества с Европой, не соответствуют действительности, считает госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Эти заявления не отражают реальность. Заявление о смерти трансатлантического альянса слишком преувеличено, — цитирует дипломата ТАСС.

Накануне представитель Белого дома обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом прекращение огня в Ливии, политику Ирана, ситуацию на Украине, а также борьбу с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Чиновники также затронули тему сотрудничества Берлина и Вашингтона.

Кроме того, Помпео встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Разговор получился коротким. После беседы американский чиновник пожелал удачи остальным дипломатам, рассказала официальный представитель российского министерства Мария Захарова. Чиновник из США громко произнёс: Good luck! («Удачи!»), когда вышел из переговорной комнаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доклад «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона», составленный европейскими, российскими и украинскими специалистами, исчез с официального сайта Мюнхенской конференции по безопасности.