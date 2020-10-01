Помпео не ответил, признают ли США Тихановскую президентом Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0e25433a-0436-11eb-a56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valdas Kopustas/www.imago-images.de/Global Look Press

Государственный секретарь США Майк Помпео ушёл от конкретного ответа на вопрос, кого Соединённые Штаты признают президентом Белоруссии.

Помпео заявил, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко «сам себя привёл к присяге» и сказал, что это было лишено какого-либо смысла. Однако на вопрос, собирается ли Вашингтон признать президентом бывшего кандидата на пост главы Белоруссии Светлану Тихановскую, госсекретарь в интервью Fox News не ответил .

Мы знаем, чего хочет народ Белоруссии. Они хотят изменений, они хотят свободы. Они хотят пойти по пути, по которому их не вёл президент Лукашенко, и мы будем поддерживать их и пытаться оказывать помощь, будем использовать дипломатические возможности, — отметил госсекретарь.

Также политику задали вопрос о том, какие действия Соединённые Штаты собираются принять в отношении Белоруссии, чтобы «не спровоцировать» российских военных, которых ведущий назвал «зелёными человечками».

Мы дали ясно понять и русским тоже, что подобная деятельность ни в чьих интересах. Она не поможет народу России, народу Белоруссии, лишь сделает ситуацию сложнее для всех стран в регионе, — сказал Помпео.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста, а белорусские силовики в течение нескольких дней жёстко разгоняли протестующих.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская надеется, что Франция пригласит Россию к участию в переговорном процессе по урегулированию внутриполитической ситуации в Белоруссии.