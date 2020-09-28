Политолог увидел в антикитайской политике США комплекс неполноценности

https://static.news.ru/photo/41b71f74-0216-11eb-b25f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Российский политолог Алексей Мухин считает, что политика Вашингтона в отношении Пекина вызвана комплексом неполноценности США и-за отставания в борьбе с коронавирусом.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео назвал Китай главной угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Такое заявление, вероятно, связано с тем, что Китай планирует запустить продажи своей собственной вакцины от COVID-19 уже к концу года. США по этому поводу испытывают очень серьёзный комплекс неполноценности, — заявил Мухин в интервью НСН.

Также специалист затронул тему ситуации в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что самая заинтересованная сторона в сложившемся конфликте между Азербайджаном и Арменией — это Турция.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Помпео 28 сентября прибыл с официальным визитом в Грецию.