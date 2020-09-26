Визит Помпео в Грецию подтвердил худшие опасения Турции

Начавшийся 28 сентября визит госсекретаря Майкла Помпео в Грецию многие эксперты связали с желанием Вашингтона поддержать Афины в средиземноморском споре с Анкарой. Важной частью поездки станет посещение американской военно-морской базы Суда в одноимённом заливе на острове Крит. Именно этот пункт в графике Помпео вызвал в Турции опасения, что её союзник по Североатлантическому альянсу обдумывает перевести свои военные силы с базы Инджирлик на греческую территорию.

Поездка на Крит у Помпео запланирована 29 сентября. По её итогам планируются переговоры с греческой стороной, которые будут касаться прежде всего напряжённости в Восточном Средиземноморье. Несмотря на то, что Анкара и Афины договорились возобновить зондирующие консультации по поводу разрешения территориальных проблем, есть подозрения, что желание вести диалог у сторон может быть недолгим.

Накануне Помпео посетил Салоники, где с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом обговорил вопросы, «которые представляют двусторонний, региональный и международный интерес, с акцентом на греко-американский стратегический диалог, оборонное и энергетическое сотрудничество, а также события в широком регионе Восточного Средиземноморья», сообщало греческое внешнеполитическое ведомство.

Майк Помпео EPA/DIMITRIS TOSIDIS/ТАСС

В Афинах подчёркивают, что ожидают во время визита Помпео подтверждения того, что неоднократно декларировалось Вашингтоном, — «практической поддержки греческих позиций на всех уровнях, особенно в отношении турецких провокаций в Восточном Средиземноморье».

Турецкие СМИ расценили желание Помпео посетить Крит как свидетельство готовящейся передислокации американских сил с расположенной в Турции базы Инджирлик в греческую Суду. Так, агентство Anadolu в связи с этим вспомнило угрозы сенатора-республиканца Рона Джонсона, который ранее в этом месяце указал на необходимость пересмотра американского присутствия в Турции в связи с ухудшающейся ситуацией в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Законодатель тогда подчеркнул, что его страна не имеет желания покидать Инджирлик, однако на подобный сценарий её толкают события в Восточном Средиземноморье. По словам Джонсона, греческие базы рассматриваются в качестве альтернативы объекту в Турецкой Республике.

U.S. Department of Defense Current Photos/flickr.com

Британская Times подтвердила опасения турок, сообщив, что визит Помпео в Грецию должен помочь администрации президента США Дональда Трампа в выборе места для переноса авиабазы «в целях наказания» президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Инджирлик уже долгое время служит базой для американских ВВС. На военном объекте также располагаются ядерные боеголовки. Однако вопрос его функционирования то и дело становится инструментом устрашения — как для США, так и для самой Турции. Риторика турецких официальных лиц нередко берёт яркий антиамериканский крен — для того, чтобы мобилизовать внутреннюю аудиторию. Чиновники в Вашингтоне же своими угрозами попросту пытаются скорректировать турецкую политику в другую, более удобную для себя сторону.

По итогам первого дня визита Помпео в Грецию стороны заявили о необходимости заниматься делимитацией морских границ в Средиземноморье исключительно мирным путём. Однако не исключено, что любые действия США по сокращению своего присутствия в Турции — даже символические — могут толкнуть Эрдогана на более жёсткие шаги. Это увеличивает риски конфронтации в регионе. В связи с этим американская игра на устрашение — если она начнётся — будет, вероятно, сопровождаться ещё чем-то более внушительным, чем уход с базы. Тем более, что Вашингтону до сих пор есть что предъявить Анкаре в связи с крупным скандалом по созданию схемы обхода антииранских санкций.