https://static.news.ru/photo/a24d5090-c02e-11e9-8ec4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глазьев Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Вице-президент центра политических технологий Алексей Макаркин прокомментировал новость об уходе Сергея Глазьева с должности советника президента РФ и переходе на работу в Евразийскую экономическую комиссию. По его словам, это однозначно понижение в должности, поскольку теперь Глазьев потеряет доступ к российскому президенту.

Опять-таки говорю, хоть он и советник президента — это не помощник, статус меньше, но всё-таки это какой-то эпизодический выход на президента, возможность донести до него свою точку зрения по каким-либо вопросам по экономическим или политическим, по внешнеполитическим, — отметил политолог в беседе с News.ru.

Он отметил, что эти перестановки вряд ли пойдут на пользу и структуре ЕЭК, поскольку Глазьев - человек прежде всего политический. По словам Макаркина, его личность не очень корреспондируется с ролью международного чиновника, который должен воздерживаться от резких политических заявлений и должен удовлетворять все страны, которые входят в организацию.

Какие у него есть варианты? Либо он наступит на горло собственной песне и будет таким чиновником-конформистом, тем самым сохранит статус. И, соответственно, если он будет вести себя как политик, его членство в этой комиссии будет непродолжительным. Так что у него выбор — чиновник или политик, - резюмировал эксперт.

Ранее News.ru писал, что Сергей Глазьев уходит из администрации президента. В ближайшем будущем он начнёт работать в Евразийской экономической комиссии. Глазьев займёт пост министра по интеграции и макроэкономике.