Политолог предрёк России новые санкции из-за убитого чеченского боевика

https://static.news.ru/photo/23f2410c-0b09-11eb-a78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если суд в Германии заявит о связи убийцы бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили с российскими властями, Москве могут грозить новые санкции. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.

Хангошвили считается одним из приближённых к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову. Его имя фигурировало среди организаторов терактов в Беслане и Москве в 2004 году.

Если суд, когда закончится, не дай бог, скажет, что он так просто установил, что убийство было заказано Кремлём, то вы представляете, что здесь будет, — цитирует Рара радио Sputnik.

По словам политолога, такое судебное постановление грозит России новым политическим скандалом и очередными ограничительными мерами.

Суд над россиянином Вадимом Красиковым, подозреваемым в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, начался в Берлине 10 октября.

Как писал NEWS.ru, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в парке Берлина 23 августа 2019 года. Генпрокуратура Германии считает, что его могли убить по заказу российских властей, в том числе руководства Чечни.

Издание Spiegel не исключало, что задержанный по подозрению в убийстве 49-летний россиянин Вадим Соколов имеет отношение к спецслужбам РФ. Позднее сообщалось, что он получал визу как инженер, а на самом деле его зовут Вадим Красиков.

В связи с новыми подробностями дела об убийстве Хангошвили власти Германии выслали из страны двух работавших в посольстве РФ сотрудников спецслужб, а послу Москвы в ФРГ вручили ноту протеста, писал NEWS.ru.