Политолог объяснил, почему французский бизнес остаётся в России

Крупный французский бизнес остаётся в России в том числе из-за грядущих выборов президента Франции, где одним из кандидатов является действующий лидер республики Эммануэль Макрон, заявил NEWS.ru президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Политолог подчеркнул, что в ближайший месяц «решится электоральная судьба» руководителя страны, поэтому лишние экономические проблемы ему не нужны.

У Макрона выборы в апреле. Он прекрасно понимает, что на фоне сложной ситуации нельзя скатываться в рецессию и подрывать экспортный потенциал. Французов и так выдавливают с разных рынков: вооружения и машиностроения. Нужно сохранить хоть какую-то экономическую составляющую, с учётом того, что в апреле выборы. Если на эти выборы идти с проблемами в экономике, можно проиграть. В ближайший месяц будет решаться электоральная судьба Макрона, — отметил эксперт.

Абзалов добавил, что в РФ остаются не только французские компании, а сообщения о приостановке деятельности говорят о выжидательной позиции фирм на фоне ситуацию вокруг Украины. По его словам, проблема заключается в том, что большинство производителей «столкнулись с логистическими проблемами, обусловленными антироссийскими санкциями».

Санкции не прямые, не против конкретных компаний в РФ. Но рестрикции токсичные: дорожает фрахт, финансовая проводка, транспортная составляющая, что привело к эффекту замирания. Большинство фирм пытаются найти выход из ситуации. Французские партнёры ждут стабилизации ситуации в течение трёх-четырёх месяцев, кроме того, у них сильные позиции в РФ, — рассказал Абзалов.

Политолог отметил, что французский бизнес может опасаться, что его место займут российские предприятия или компании из Индии и Китая.

Ранее глава Союза французских предпринимателей Medef Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, включая «Ашан», «Леруа Мерлен» и другие, намерены остаться в России. По его словам, которые приводит телеканал BFMTV, правительство Франции не требовало ухода компаний из России, а они сами решили проявить ответственность по отношению к сотрудникам.