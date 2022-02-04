Политолог Калачёв назвал условие личной встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин, вероятно, согласится лично встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле по приглашению руководителя Турции Реджепа Эрдогана и обсудить в том числе урегулирование конфликта в Донбассе при условии, если у переговоров будут «практические последствия», рассказал NEWS.ru политолог Константин Калачёв.

Спикер добавил, что подобные контакты необходимо прорабатывать заранее, иначе при сценарии «разойтись и ни о чём не договориться» Путину незачем обсуждать повестку с Зеленским.

Что касается Эрдогана, то замечу — он в Киеве действительно говорил, что Турция как черноморская держава заинтересована в мирном разрешении «конфликта двух стран», у которых с Турцией хорошие отношения. На самом деле интересное предложение прозвучало из уст пресс-секретаря Эрдогана — Ибрагима Калына — о том, что Москве и Киеву нужно временное соглашение до окончательного урегулирования конфликта [в Донбассе]. Вот если бы темой встречи стало временное соглашение, которое устраивало бы Путина и не лишило бы рейтинга Зеленского на Украине, — тогда встреча возможна, — добавил Калачёв.

Эксперт также предположил, что власти РФ не считают Турцию нейтральной площадкой для переговоров из-за сотрудничества Анкары с Киевом в оборонной сфере — республика продаёт Украине БПЛА «Байрактар», а Эрдоган приветствовал военных ВСУ националистическим лозунгом.

Турция явно считает Украину не только партнёром, но и союзником. Их отношения только окрепли в последние годы. По-моему, россияне могут находиться без визы в Турции месяц, а украинцы — два, плюс всякие образовательные программы, поиск новых точек для развития партнёрства, турецкие инвестиции в Украину, интерес к чернозёму. И это как раз может препятствовать переговорам РФ и Украины в Стамбуле. Я сомневаюсь, что такая встреча возможна. Вот если бы Эрдоган убедил Зеленского отказаться от вступления в НАТО — да, это был бы высший пилотаж, но этого не произойдёт, — подытожил Калачёв.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Турция готова предложить провести на своей территории встречу РФ и Украины в «минском формате». Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона может организовать переговоры по Минским соглашениям в Стамбуле при участии «тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ».

При этом глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что переговоры по Донбассу в Стамбуле не дадут участникам достаточных гарантий безопасности. По его словам, Турция также является частью НАТО, в связи с чем вопрос безопасности участников станет основным.