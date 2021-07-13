Песков: Путин готов к диалогу с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Безусловно, и сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, Путин готов обсудить любые вопросы, за исключением тех, которые бесполезно обсуждать. Песков напомнил, что российский лидер много раз уже говорил о том, что он готов к встрече с Зеленским. Это было ещё до публикации статьи «Об историческом единстве русских и украинцев».

12 июля на сайте Кремля появилась статья Путина, которая была посвящена отношениям России и Украины.

Путин напомнил, что русские, украинцы и белорусы являются наследниками Древней Руси. Он перечислил основные исторические события, которые доказывают, что эти три народа существовали долгое время как одно целое.

Ранее Зеленский заявил, что прочитает и подумает над ответом на статью Путина о единстве русских и украинцев. Политик подчеркнул, что у него не было возможности детально изучить её из-за отсутствия времени, но с некоторыми моментами он всё же успел ознакомиться и желает обсудить их лично.