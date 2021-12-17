Песков прокомментировал возможность помилования Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках эфира телеканала RTVI прокомментировал возможность помилования оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что важно помнить о том, что для таких вещей есть опредёленный порядок, который также включает признание вины.

Слушайте, я не знаю. Это прерогатива осуждённого и отбывающего наказание, комиссий - сначала в колонии, потом в регионе, потом центральной, а потом главы государства. Существует определённый, предусмотренный законом порядок: осужденный подаёт прошение, он говорит о том, что он признаёт вину, какую вину он признаёт, и дальше по цепочке идёт, - отметил он в эфире телеканала.

На данный момент Навальный отбывает срок заключения во Владимирской области в исправительной колонии №2. Решением столичного Симоновского суда 2 февраля было принято постановление об отмене блогеру условного срока по делу компании "Ив Роше" и замене его на 3,5 года колонии общего режима. Об этом просили представители ФСИН – по данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал правила испытательного срока, а до своего задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд поддержкал данное решение.

Ранее стало известно, что оппозиционер выплатил штраф в размере 850 тысяч рублей, предусмотренный приговором по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

В июне 2020 года блогер опубликовал в соцсетях комментарий к видео телеканала Russia Today против новых конституционных поправок, в котором назвал героев выпуска «людьми без совести» и «предателями». В числе прочих на видео оказался и ветеран ВОВ.