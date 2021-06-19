«Перезагрузки не будет»: Пушков оценил угрозы США о новых санкциях

https://static.news.ru/photo/ee6017c0-82e6-11eb-b7b9-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Появление заявления США о подготовке новых санкций в отношении России является предсказуемым шагом. Так член Совфеда Алексей Пушков в своём Telegram-канале отреагировал на слова советника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана.

Советник предупредил, что новые ограничения готовятся из-за ситуации с Алексеем Навальным и в связи с «Северным потоком — 2».

Новые санкции США против связанных с «Северным потоком — 2» российских кампаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты как начало новой фазы отношений — в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне — другой подход, — указал сенатор на недавнюю встречу лидеров России и США в Женеве.

Пушков считает, что администрация Белого дома изначально исключала возможность «перезагрузки», не было даже намёка на изменение санкционной политики в отношении Москвы.

После саммита напряжённость в отношениях чуть снизилась, но все разногласия — по «Северному потоку — 2», Украине, Донбассу, Сирии и так далее — сохранились и никуда не исчезли. Как сказал [президент России Владимир] Путин на пресс-конференции в Женеве, «иллюзий никаких нет и быть не может», — подчеркнул Пушков.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил Джейк Салливан. По его словам, вопрос в том, будет ли Белый дом напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, своих европейских партнёров, союзников и друзей.