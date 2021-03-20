Партия «Единая Россия» приостановит членство главы Пензенской области

https://static.news.ru/photo/ccdc0210-8a3b-11eb-af97-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: ivan_belozercev_penza/instagam.com

В ближайшее время членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в партии «Единая Россия» будет приостановлено. Об этом стало известно 21 марта со слов заместителя секретаря генсовета политического объединения Евгения Ревенко.

Ранее стало известно, что Белозерцева допрашивали сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД. Это происходило в рамках проведения следственных действий. Позднее выяснилось, что его задержали. Губернатора подозревают в получении взятки в размере 31 млн рублей. Также полиция провела обыски у целого ряда региональных чиновников.

Как отметил Ревенко, в партии существует процедура, в рамках которой членство того или иного лица приостанавливается до решения суда при условии предъявления официального обвинения в совершении неправомерных деяний.

В ближайшее время решением регионального политсовета членство в партии губернатора Пензенской области будет приостановлено, — приводит его слова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали по делу главы Пензенской области Ивана Белозерцева бывшего продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.