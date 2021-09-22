Парламент Латвии запретил георгиевские ленты

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила во втором чтении инициативу о запрете использования георгиевских лент на публичных мероприятиях. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт парламента.
По мнению парламентариев, георгиевская лента ассоциируется с советской эпохой и не соответствует духу независимости Латвии.
Ценности, которые несёт этот символ, неприемлемы, — цитирует агентство главу комиссии по правам человека и общественным делам Артусса Кайминьша.
Сейм Латвии поддержал законопроект о запрете использования георгиевских лент на публичных мероприятиях в июне 2020 года. Символика советского периода запрещена также на Украине в рамках закона о декоммунизации, который действует с 2015 года. В период с 8 по 9 мая там было возбуждено три уголовных дела за использование советских флагов на праздничных мероприятиях.