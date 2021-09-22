Парламент Латвии запретил георгиевские ленты

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Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что в городе отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках. Причиной для такого решения стали выявленные многочисленные нарушения в ходе волеизъявления избирателей. Его слова приводит ТАСС.

Кузьмин подчеркнул, что в целом выборы прошли в соответствии с нормами федерального и регионального законодательства. Тем не менее на некоторых участках были выявлены нарушения, в связи с чем итоги голосования...