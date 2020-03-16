В разных частях страны через Интернет проявилась тенденция атаки на Валентину Терешкову, которая озвучила в Госдуме поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Конечно, существует множество версий происхождения такой инициативы, но роднит их всех то, что, мол, сама Валентина Владимировна использовалась просто как «слепое орудие». Её, дескать, попросили озвучить идею, но ни она, ни даже некоторые влиятельные члены кремлёвской администрации не были в курсе того, что это заявление станет не просто ритуальным предложением среди множества иных, затем отклонённых.

Так или иначе, но для особо недовольных тем, что Владимир Путин не превращается раньше времени в «хромую утку», и просто недовольных собственными жизненными обстоятельствами именно Терешкова превратилась в символ, как они считают, государственного переворота. А потому с разных сторон первая женщина-космонавт стала объектом целого вороха насмешек, оскорблений, а то и угроз.

Либеральные и оппозиционные СМИ ей припомнили всё. Пересказали слухи о плохом самочувствии во время её уже далёкого орбитального полёта, сослались на ничем не подтверждённое якобы мнение Сергея Королёва, что после эксперимента с Терешковой он распорядился, дескать, «больше баб в космос не пускать». Просвещённые в советской истории достали из сундуков с нафталином выступление Терешковой ещё в поддержку так называемой Брежневской конституции от 1977 года. Притом, что, боюсь, как бы нечто подобное можно было вспомнить и в отношении самого автора заметки.

duma.gov.ru

Да, популярность Терешковой использовали все сменявшие в последние десятилетия правящие в России режимы. Никита Хрущёв не только её награждал и отправлял в турне по всему миру, но сыграл её знаменитую космическую свадьбу с Андрияном Николаевым. И хотя счастья космонавтам это не принесло, но так было нужно стране. При Леониде Брежневе Терешкова стала лицом советских женщин, возглавляя то соответствующий одноимённый как бы общественный комитет, то Союз обществ дружбы с зарубежными странами. Борис Ельцин присвоил ей звание генерала, позволив и впредь числиться на военной службе. В эпоху Владимира Путина — она неизменный депутат Госдумы. Ходили упорные слухи даже о её выдвижении в главы Общественной палаты РФ. Но в восемьдесят лет такое, видимо, излишне.

И вот теперь именно ей, женщине, символически объединяющей сразу несколько эпох, и поручили выступить с инициативой, которая оказалась в некотором смысле переломной. И вряд ли инициаторы такого предложения могли ожидать, что в городе Тутаеве некая инициативная группа выступит с предложением лишить некогда гордость района звания почётного гражданина. А в шахтёрском Артёмовске, городе с трудной судьбой, появились несколько тысяч недовольных с идеей переименовать улицу Терешковой. И видимо, найдутся желающие множить такие инициативы.

Всё это выглядит попыткой какой-то мелкой мести женщине с реальными заслугами перед Отечеством. А это позиция слабых. Есть же грядущее голосование, когда каждый определится с собственным отношением к поправкам. А Терешкова всё равно сохранит своё место в истории.