Орешкин усомнился в эффективности МВФ и ВОЗ во время пандемии

https://static.news.ru/photo/90ce33d6-872d-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента России и бывший министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что международные институты, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), показали неэффективность в условиях пандемии COVID-19 и вызванного ею экономического кризиса.

По мнению чиновника, после пандемии мировое сообщество переосмыслит значимость международных организаций, а глобализация «серьёзно замедлится».

Мы видим, что не все международные институты, ну, практически большая часть из них не справляется с текущим кризисом. <...> Я думаю, дай бог, выйдем из этой кризисной ситуации, вся система международных отношений будет серьёзно пересмотрена уже под этим новым углом, — цитирует Орешкина «Интерфакс».

Экс-министр посчитал, что в будущем страны сконцентрируются на внутренних делах.

Как писал NEWS.ru, число жертв глобальной пандемии коронавирусной инфекции 25 апреля превысило 200 тысяч человек. Вирусом заразились более 2,8 миллиона человек в большинстве стран. Мировая экономика впала в рецессию после закрытия границ, введения странами внутренних ограничений для бизнеса и обвала цен на нефть.