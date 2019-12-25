Фото: Штаб Навального/youtube.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков направил письменные обращения комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру. Он пояснил, что поводом для отправки посланий стало «противоправное давление» на агентство Sputnik и его сотрудников, которое продолжает оказывать Эстония.

Сенатор в посте в Twitter уточнил, что призвал правозащитницу и политического деятеля не позволить Таллину закрыть неугодное эстонским властям СМИ. Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин в ходе...