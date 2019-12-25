https://static.news.ru/photo/52cf8b34-27c9-11ea-b7c1-fa163e074e61_660.jpgФото: Штаб Навального/youtube.com
Менеджер проектов Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Леонид Волков сообщил, что в их офисе проходят обыски.
В ФБК обыск. Прямо во время летучки. В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники. Заклеивают камеры и ломятся в двери; внутри офиса около 40 сотрудников сейчас, — написал Волков в Twitter.
Заклеивают камеры и ломятся в двери; внутри офиса около 40 сотрудников сейчас.