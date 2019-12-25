Фото: Штаб Навального/youtube.com

Менеджер проектов Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Леонид Волков сообщил, что в их офисе проходят обыски.

В ФБК обыск. Прямо во время летучки. В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники. Заклеивают камеры и ломятся в двери; внутри офиса около 40 сотрудников сейчас, — написал Волков в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, правоохранители проводят обыск в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и задержали его основателя Алексея Навального.

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