Обездоленные, но счастливые: на Камчатке озаботились благополучием жителей

В структуре правительства Камчатского края появится Министерство социального благополучия и семейной политики, или, как назвал новое ведомство глава региона Владимир Солодов, «министерство счастья». Подобные предложения уже высказывались и ранее. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своё время активно интересовалась опытом реформирования правительства ОАЭ, а глава Счётной палаты Алексей Кудрин предлагал дополнить оценку экономического развития страны критериями, по которым рассчитывается всемирный индекс счастья. Таким образом, своей инициативой глава Камчатки действует в общефедеральном тренде реагирования на запрос населения на изменения к лучшему. Однако, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, делает он это гораздо грубее и примитивнее, чем может вызвать недоверие и критику со стороны жителей края.

Министерство счастья завтрашнего дня

Правительственная реформа в Камчатском крае сразу же попала в объектив федеральных СМИ. Губернатор Владимир Солодов, только что победивший на выборах с беспрецедентной поддержкой более 80% голосов избирателей, заявил о создании в регионе так называемого министерства счастья. Конечно, его официальное полное название — Министерство социального благополучия и семейной политики, однако, как пояснил сам Солодов, «сокращённо это именно про счастье».

Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», — добавил он.

Впрочем, резонансное предложение руководителя Камчатского края — это не первый случай, когда в российской политике звучат подобные идеи. Ещё в 2016 году во время визита спикера Совета Федерации в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) Валентина Матвиенко заинтересовалась опытом этой страны по реформированию правительства. В частности, в ходе правительственной реформы в Дубае было создано несколько ведомств, в том числе Министерство будущего и Министерство счастья.

Это, наверное, единственная страна, где есть такое министерство. <...> Некий такой надведомственный орган, который будет при принятии любых решений рассматривать их с точки зрения того, сделает ли это людей счастливыми, — отметила тогда Матвиенко.

В дальнейшем спикер верхней палаты парламента активно продвигала идею внедрения в регионах стандарта благополучия, в который бы входили такие показатели, как достойный заработок, доступ к качественным медицинским услугам, обеспеченность жильём и транспортом, возможность получать современное образование и пользоваться новейшими технологиями.

Со своей стороны глава Счётной палаты РФ и экс-министр финансов Алексей Кудрин предложил дополнить оценку развития страны такими критериями, как борьба с бедностью, увеличение продолжительности жизни и преодоление неравенства. Впервые о концепции расчёта «валового национального счастья» заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, призвав вкладывать средства в человеческий капитал и перестать оглядываться на рост ВВП. Более того, в мире уже существуют четыре страны, где тема счастья поднята на государственный уровень и созданы профильные министерства. Это Бутан, Венесуэла, Объединённые Арабские Эмираты и Нигерия.

Владимир Солодов kamgov.ru

Чистой воды популизм

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, камчатский губернатор всего лишь действует в русле федерального тренда — ответить на запрос общества на изменения в позитивную сторону. Только вот получается у Солодова это гораздо более грубо и примитивно, считает эксперт.

Это на федеральном уровне всё более тонко, а в регионах ресурсов меньше, особенно в таких как Камчатка, там всё в том же тренде, который задаёт федеральный центр, но всё гораздо более грубо и примитивно. Есть у вас запрос на изменения к счастью, на улучшение социальной ситуации — вот, получите Министерство по социальному благополучию и семейной политике. Чисто бюрократический подход: если есть проблема, то нужно создать ведомство по решению этой проблемы и считать этот вопрос закрытым, а проблему решённой или, по крайней мере, решаемой. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Такое решение не даст даже кратковременного эффекта — все об этом поговорят, напишут, а население отнесётся настороженно и критически, уверен он.

В результате, как и любой популизм, идея Солодова привлечёт внимание СМИ, но вряд ли она понравится жителям Камчатского края, считает и политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Идея Солодова — это чистой воды популизм, учитывая, что де-факто органы власти Камчатского края объяснили свою инициативу, по сути, лишь сменой вывески. И этот популизм — попытка продемонстрировать, что власть будет вводить новые стандарты работы и менять имидж органов социального блока правительства Камчатского края. Но как любой популизм, это может быть негативно воспринято населением. И тут, конечно, большая ошибка Солодова, который получил высокий кредит доверия, сумел понравиться жителям, но сразу же после выборов, как мы видим, стал совершать серьёзные политические ошибки. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

А вот политолог Григорий Добромелов, напротив, считает, что инициатива камчатского губернатора очень позитивная.

Я считаю, что архаичные отраслевые министерства и их названия создают неправильную управленческую архитектуру и неправильный образ власти в глазах граждан. То, что камчатский губернатор достаточно смело пошёл на переименование, говорит о появлении новой волны управленцев, которые по-другому понимают функции государства, когда это не аппарат давления, принуждения, а некая среда, которая помогает людям жить лучше. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

При этом эксперт считает, что всё-таки у «министерства счастья» должен быть другой функционал, а предложенный камчатским губернатором вариант больше подходит функционалу некоего агентства «Россчастье», которое могло бы заниматься мониторингом психологического состояния граждан.

Над материалом также работала Виктория Немис.