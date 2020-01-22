Владимир Путин утвердил состав нового правительства, представленный накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным. В составе кабинета, помимо председателя, будет девять вице-премьеров, в том числе один первый вице-премьер и 21 министр. Новое правительство — в фотогалерее NEWS.ru.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Дмитрий Астахов/РИА Новости
Первый вице-премьер Андрей Белоусов
Kremlin Pool/Global Look Press
Заместитель председателя правительства Российской Федерации – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и вице-премьер РФ Юрий Борисов (слева направо)
Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Вице-премьер Виктория Абрамченко
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Вице-премьер Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-премьер Алексей Оверчук
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Марат Хуснуллин
Global Look Press
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков
Екатерина Штукина/РИА Новости
Министр просвещения Сергей Кравцов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Kremlin Pool/Global Look Press
Министр транспорта Евгений Дитрих
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр юстиции Константин Чуйченко
Russian Government/Global Look Press
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Валерий Мельников/РИА Новости
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр обороны Сергей Шойгу
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр экономического развития Максим Решетников
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр финансов Антон Силуанов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр культуры Ольга Любимова
Yekaterina Shtukina via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
Kremlin Pool/Global Look Press
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
Владимир Трефилов/РИА Новости
Министр энергетики Александр Новак
Сергей Булкин/News.ru
Министр спорта Олег Матыцин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев
Юрий Машков/ТАСС
Глава МЧС Евгений Зиничев
Kremlin Pool/Global Look Press
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
kremlin.ru
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен