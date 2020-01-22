Президент России Владимир Путин огласил сегодня 26-е послание Федеральному собранию в новейшей истории страны. В Центральном выставочном зале «Манеж», помимо членов российского парламента, присутствовали представители правительства, главы Конституционного и Верховного судов, губернаторы, общественные деятели и журналисты. В этом году выступление президента можно было услышать во всех регионах страны. Трансляцию смотрели на горе Эльбрус, в аэропортах, больницах, библиотеках, общественном транспорте и даже на Международной космической станции.

Для действующего главы государства обращение к парламенту стало 16-м. Традиционно в нём обозначаются важнейшие государственные приоритеты. В этом году центральной в послании стала тема человека. Владимир Путин также сделал ряд...