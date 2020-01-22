Владимир Путин утвердил состав нового правительства, представленный накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным. В составе кабинета, помимо председателя, будет девять вице-премьеров, в том числе один первый вице-премьер и 21 министр. Новое правительство — в фотогалерее NEWS.ru.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов

Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и вице-премьер РФ Юрий Борисов (слева направо)

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-премьер Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Алексей Оверчук

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Марат Хуснуллин

Global Look Press

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков

Екатерина Штукина/РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Kremlin Pool/Global Look Press

Министр транспорта Евгений Дитрих

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр юстиции Константин Чуйченко

Russian Government/Global Look Press

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Валерий Мельников/РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Сергей Шойгу

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития Максим Решетников

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры Ольга Любимова

Yekaterina Shtukina via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

Kremlin Pool/Global Look Press

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Владимир Трефилов/РИА Новости

Министр энергетики Александр Новак

Сергей Булкин/News.ru

Министр спорта Олег Матыцин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Юрий Машков/ТАСС

Глава МЧС Евгений Зиничев

Kremlin Pool/Global Look Press

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

kremlin.ru

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

Сергей Булкин/NEWS.ru

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