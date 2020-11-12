Может ли Кремль обыграть США по американским правилам

Странно, но до последнего момента многие наши официальные и удостоенные доверия начальства «яйцеголовые» допускали победу Дональда Трампа на выборах президента в США. Более того, в ходу были ссылки на некие неофициальные опросы общественного мнения, которые склоняли чашу предвыборных весов в пользу действующего главы государства и противоречили публичным оглашениям итогов соцопросов, в которых доминировал Джо Байден.

Фактически это действительно был тот единичный случай, когда Россия в лице своих политических мыслителей играла на стороне Трампа. Более того, он сейчас озвучивает схожие аргументы: оппозиционно настроенная к нему пресса якобы публиковала фиктивные рейтинги и социологические опросы, чтобы убить оптимизм его сторонников, заставить их остаться дома и не идти голосовать, поскольку всё уже бесполезно. Трамп будет играть до конца и искать аргументы, доказывающие фальсификацию результатов выборов, подтасовки голосов избирателей. Он уже просто в запале приговорил американскую избирательную систему, которая окончательно растоптана и пала.

Не правда ли, Трамп сильно напоминает наших многочисленных внесистемных оппозиционеров, которые исполняют схожие арии после каждых выборов у нас в стране, какого бы уровня они ни были? Причём каждый раз их хор подхватывают на Западе, где «наши партнёры» с пеной у рта изобличают фиктивный характер выборов как в России, так и в любых постсоветских странах, где их кандидаты не прошли. Проще говоря, легитимны только те выборы, на которых побеждают «птенцы гнезда Сороса» или выпускники спецкурсов при американском Госдепе. Во всём остальном видят проявление авторитаризма, неравных условий для кандидатов и прямой подтасовки голосов избирателей.

Теперь есть шанс на зеркальную ситуацию. У России появляется очевидная возможность сыграть в американские любимые игрушки, разыграть «фишку» фальсифицированных выборов за океаном. Собственно, что нам может помешать, кроме известной геополитической застенчивости и необъяснимой политкорректности? Вон даже наш президент не стал комментировать бизнес сына Байдена на Украине, хотя грязноватый характер его делишек вовсю обмусоливался в самой Америке.

В случае с американскими фальсификациями и придумывать ничего не придётся. Неизбежные жаркие заокеанские дебаты на сей счёт, которые затянутся не на один месяц, сами преподнесут необходимые аргументы и фактуру.

Причём и стесняться, видимо, не придётся. Джо Байден, который сам вряд ли будет управлять четыре года Америкой, уже назвал Россию «главной угрозой» для США и цивилизованного в его понимании мира. Не секрет, что давление на нас кратно усилится, причём по всему постсоветскому периметру. Особенно на украинской и белорусской геостратегических площадках. В России опять попытаются играть на разговорах о трансфере власти, сделают ставку на возрождение позиций Семьи и связанных с нею старых олигархов. Удар будет сделан по всем российским попыткам технологического и промышленного возрождения.

И тут явно будет не до дипломатических улыбок и расшаркиваний. Возобновление холодной войны давно перестало выглядеть политическим допущением, превратившись в повседневную реальность. Но действие должно быть равно противодействию. Недаром же у нас любят цитировать пример дзюдо с его использованием силы противника против него самого. А президент у нас дзюдоист.

И, видимо, Кремлю и МИД не стоит торопиться с поздравлением Джо Байдена. Помнится, Трамп вообще не поздравил с победой Владимира Путина. Как говорится, надо не спешить и спокойно запастись попкорном.