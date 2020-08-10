МИД России не знает о местонахождении задержанных в Белоруссии журналистов

https://static.news.ru/photo/ae94c738-db2c-11ea-b6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России пока не может выяснить местонахождение ряда задержанных в Белоруссии журналистов.

В ведомстве сообщили, что ситуация с представителями СМИ находится на личном контроле министра Сергея Лаврова. В МИД пояснили, что по задержанному журналисту Семёну Пегову положительное решение может быть принято в течение часа.

МИД России также призвали белорусских коллег сделать всё возможное, чтобы российские журналисты могли легально работать в Белоруссии, и подчеркнули, что Москва рассчитывает, что Минск будет способствовать нормальной организации работы российских корреспондентов в республике, передаёт ТАСС.

Российское ведомство призывает российских журналистов в Белоруссии полностью соблюдать законодательство республики при ведении профессиональной деятельности.

Ранее представители СМИ обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий. По их словам, применение силы к журналистам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии вызывает возмущение.

После закрытия избирательных участков 9 августа, в Белоруссии начались акции протеста, которые привели к столкновению граждан с сотрудниками ОМОНа. За происходящим наблюдали представители российских СМИ, которые действовали строго в рамках своих профессиональных обязанностей и редакционных заданий. В ходе столкновений пострадали бывший специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, также был задержан и избит корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник. Кроме того, в автозак посадили российского военкора, основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с жёстким задержанием журналистов на территории страны. Она потребовала отпустить автора проекта WarGonzo Семёна Пегова и отметила, что российские журналисты должны знать, где находится их коллега, в каком он состоянии и оказывают ли ему медицинскую помощь.

До этого в Минске также были задержаны журналисты «Дождя», причиной стало отсутствие у них аккредитации для работы. В арендованной ими квартире прошёл обыск. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что необходимые документы были поданы за два месяца, однако ответа редакция так и не дождалась. Журналисты вернулись в Россию, им на пять лет запретили въезд в республику.

В Белоруссии 9 августа после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. Кандидат в президенты Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Команда Тихановской не признала итоги выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут экс-депутат парламента Анна Конопацкая — 1,68%, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04% и глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень — 1,13%, писал NEWS.ru.