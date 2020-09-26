МИД РФ видит попытки подвергнуть сомнению итоги Нюрнберга

Россия наблюдает попытки подвергнуть сомнению итоги Нюрнбергского трибунала. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.
20 ноября будем отмечать ещё одну знаменательную дату — начало Нюрнбергского процесса. Сейчас мы наблюдаем попытки поставить под сомнение его итоги, — рассказал представитель МИД РФ на онлайн-конференции в честь выхода сборника рассекреченных документов внешней разведки о присоединении Прибалтики к СССР.
Лукьянцев рассказал, как несколько лет назад на Генассамблее ООН согласовывали ежегодную резолюцию РФ против героизации нацизма. В документе были дословные цитаты из приговора Нюрнбергского трибунала. Ряд делегаций назвали текст приговора редким документом, с которым они не могут ознакомиться и удостовериться, что российская сторона правильно его цитирует.
Мы не поленились сходить в библиотеку ООН и скопировать выдержки из приговора, но это то, с чем нам приходится часто сталкиваться, — подчеркнул Лукьянцев.
По его словам, сборник рассекреченных документов внешней разведки поможет воссоздать реальную картину произошедших событий,
NEWS.ru писал, что на сессии Генассамблеи ООН президент РФ Владимир Путин вспомнил о Второй мировой войне. Он заявил, что попытки произвольно трактовать её итоги могут разрушить основы послевоенного мироустройства. Российский лидер подчеркнул, что манипуляции с историей опасны в период, когда глобальная стабильность подвергается серьёзным испытаниям.
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