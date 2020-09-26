МИД РФ видит попытки подвергнуть сомнению итоги Нюрнберга

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Решение ЕС о расширении списка индивидуальных санкций в отношении граждан ЕС является тупиковым и неконструктивным. Для Евросоюза оно окажется бумерангом, который непременно аукнется. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет.

Ранее стало известно, что комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения предложение по расширению санкционного списка физических лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают суверенитет и...