МИД РФ: Минску удалось избежать опасной эскалации ситуации после выборов

https://static.news.ru/photo/039d00e2-db32-11ea-8cbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Властям Белоруссии удалось не допустить опасной эскалации ситуации, несмотря на попытки некоторых сил организовать масштабные акции протеста после президентских выборов. Об этом сообщили в МИД России.

В Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии. Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти смогли не допустить опасной эскалации, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД отметили, что Россия рассчитывает, что сделанный белорусским народом выбор будет способствовать укреплению дружбы между двумя братскими странами.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы в республике прошли при рекордной за всю историю явке — на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. Он добавил, что белорусы шли на выборы как на праздник, но кому-то его захотелось испортить. Власти, по его словам, зафиксировали звонки из-за границы — из Польши, Великобритании и Чехии, писал NEWS.ru.