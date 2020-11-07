Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Байдена с победой на выборах главы США

https://static.news.ru/photo/2b873510-21a9-11eb-82c6-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Кличко - мер/facebook.com

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил американца Джо Байдена с победой на выборах президента Соединённых Штатов. Градоначальник надеется на дальнейшее развитие партнёрского сотрудничества США и Украины.

Представитель Демократической партии Байден 7 ноября объявил о своём избрании руководителем США, а ещё раньше о его триумфе рассказали крупнейшие СМИ страны. Однако нынешний глава Штатов Дональд Трамп сказал, что до конца выборов ещё далеко, он собирается отстоять свою победу в суде, пишет РИА Новости.

Искренне поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США. Имел честь встречаться с ним и в Соединённых Штатах, и на Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и в процессе реформ,— написал Кличко в своём Telegram-канале.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидату на пост главы США Джо Байдену, который объявил о своей победе на выборах. Он поздравил политика с новой должностью. Лидер Незалежной отметил, что Киев и Вашингтон всегда сотрудничали в вопросах торговли, безопасности, инвестиций, борьбы с коррупцией и демократии. Также он поздравил Камалу Харрис, которая в команде Байдена займёт место вице-президента.

Выборы лидера состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Нынешний руководитель США Дональд Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых регионов. В частности, он хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании, 20 выборщиков от которой могут обеспечить ему итоговый успех.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России. Такое предположение сделал бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк. По его словам, есть «большая вероятность» того, что потенциальный глава государства от демократов окажется достаточно лояльным, пытаясь достичь каких-то внешнеполитических успехов.