https://static.news.ru/photo/847ecd6e-48e1-11ea-813a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с поручением к председателю комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу и председателю комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегу Мельниченко.

Она поставила перед ними задачу изучить инициативу возможного внесения в Конституцию РФ понятия федеральных территорий. Профильным комитетам будет необходимо высказать свои предложения на этот счёт, сообщает пресс-служба Совфеда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий. Они будут иметь прямое федеральное подчинение.