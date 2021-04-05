Матвиенко объяснила значимость послания Путина Федеральному собранию

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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат в «новом времени».

Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом уверена, что, как всегда, в нём будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

По мнению спикера Совфеда, некоторые поручения Путина, озвученные 21 апреля, потребуют быстрой реализации и изменения планов работы законодателей. По этой причине совет Совфеда соберётся уже на следующий день после выступления президента, 22 апреля, а на 23 апреля назначено очередное заседание палаты законодателей.

Послание президента — важнейшее политическое и общественное событие. В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение, — подчеркнула Матвиенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Андрей Климов назвал темы, которые может затронуть президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. В частности, в сфере внешней политики особое внимание глава государства может уделить мерам в отношении стран, которые пытаются оказать давление на Россию, игнорируя дипломатический протокол и этикет. Что касается внутриполитических вопросов, то одной из тем могут быть предстоящие выборы в Госдуму.