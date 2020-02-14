https://static.news.ru/photo/2619be3c-4f3a-11ea-a9e8-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с государственным секретарём Соединённых Штатов Майклом Помпео в Мюнхене. Разговор получился коротким.

Об этом журналистам РИА Новости сообщил источник в российской делегации. В немецком городе в настоящий момент проводится ежегодная конференция по безопасности.

Как писал NEWS.ru, 16 декабря глава российского МИДа должен встретиться в Мюнхене с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить кризис на севере Сирии. До этого на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в настоящее время формируется график контактов между Москвой и Анкарой для продолжения работы по урегулированию ситуации в Идлибе.