Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с государственным секретарём Соединённых Штатов Майклом Помпео в Мюнхене. Разговор получился коротким.
Об этом журналистам РИА Новости
Как писал NEWS.ru, 16 декабря глава российского МИДа должен встретиться в Мюнхене с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить кризис на севере Сирии. До этого на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в настоящее время формируется график контактов между Москвой и Анкарой для продолжения работы по урегулированию ситуации в Идлибе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен