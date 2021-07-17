Кудрин объяснил, почему развалился СССР

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что «затяжка» в проведении реформ и перестройки плановой экономики стала одной из причин развала СССР. В интервью газете «Коммерсант» он объяснил, как это произошло.

То есть в общем-то в этом смысле развал СССР предопределён был последним его десятилетием, — отметил Кудрин.

Глава ведомства считает, что страна не была готова к реформированию экономики, «которая теряла эффективность просто каждый год». По его словам, экономический застой 1970-х стал прологом к тому, что СССР переставал быть центром роста уровня жизни, после чего потерял экономическую привлекательность. Он призвал сделать выводы из этого.

Кроме того, Кудрин добавил, что о развале СССР никто не думал. Все предполагали, что произойдёт какой-то переход от плана к рынку. Писались даже специальные сценарии. Но никто не ожидал, что это случится во время распада государства.

Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что некий иностранец с акцентом был в окружении Бориса Ельцина незадолго до крушения СССР. Именно он науськивал президента, кого поставить на ту или иную должность, а кого снять.