В Крыму отреагировали на предложение Климкина устроить России проблемы

https://static.news.ru/photo/67da1f74-ce74-11ea-9f0b-fa163e074e61_660.jpg Александр Молохов Фото: Александр Молохов/facebook.com

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, предложивший создать для России проблемы из-за Крыма, способен создать проблемы лишь для украинского государства. Так считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он отметил, что Климкин, даже по меркам Киева, является «вышедшим в тираж третьесортным политиком».

Его предложения если и могут создать какие-либо проблемы, то только для Киева. Для подавляющего большинства жителей России возвращение Крыма в родную гавань всегда будет являться предметом гордости, а проведение каких-либо аналогий между ситуацией со странами Балтии в составе СССР и настроениями жителей полуострова выглядит смехотворным, — сказал Молохов в беседе с РИА Новости .

Вечером 24 июля Климкин высказался в Facebook о наступлении «крымских дней». Он напомнил, что 25 июля наступает вторая годовщина непризнания США присоединения Крыма к России, или, как заявил Климкин, «оккупации» полуострова, а 23 июля была 80-я годовщина непризнания США Литвы, Латвии и Эстонии частью СССР.

Размышляя о том, что у Украины нет времени ждать 50 лет (как это ждали страны Балтии), Климкин предложил сделать полуостров внутренней и внешней проблемой для России, «то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые с нами разделяют общие ценности и общее будущее».

По словам Молохова, призыв Климкина «стать лучше РФ» выглядит наивным, поскольку Украина в её нынешнем состоянии претендует не столько на роль витрины западного мира, сколько является его задворками.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл референдум. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Ранее NEWS.ru приводил комментарий депутата Госдумы Руслана Бальбека по поводу высказывания Климкина. По мнению парламентария, украинский политик очень сильно погорячился. Также Бальбек добавил, что в России уже привыкли к «гневным постам в соцсетях и угрозам со стороны коллективного Запада».